SAPONARO (LEGA) – ANCORA DISAGI PER CHI ABITA IN VIA APPIA!

Ancora una volta in Via Appia in tutte le abitazioni e Attività Commerciali mancanza acqua ed Energia Elettrica da questa mattina alle ore 08,00 sempre per il solito perenne problema della Stazione Elettrica Sotterranea invasa d’ Acqua che provienente dalle tubature della fogna.

Un disagio che si ripete ogni due tre mesi con enormi disagi per i cittadini e gravissimi danni per le Attività Commerciali e per le persone anziane e disabili che non possono utilizzare gli ascensori per raggiungere le abitazioni.

Incredibile come si continiuno a far vivere situazioni di emergenze non intervenendo sulla risoluzione definitiva del problema ma continuando a perpetrare interventi tampone per di più con situazioni di reale pericolo vista la pericolosità dell’ acqua con Panelli elettrici.

Il Capo Gruppo Lega Comune Brindisi

Saponaro Ercole