SAPONARO (LEGA): BRINDISI TORNI AD AVERE L’AUTORITA’ PORTUALE

Ecco il testo della mozione presentata dal capogruppo della Lega Ercole Saponaro:

Brindisi con il suo porto rappresenta storicamente la Porta D’Oriente, Brindisi con il suo Porto vede la presenza dei più Grandi Gruppi Industriali nel Campo della Chimica, Energia e Settore Aereonautico che hanno Moli importantissimi per alimentare la loro produzione ed esportare allo stesso modo le loro lavorazioni, che il Porto di Brindisi vede da anni la presenza della Base Onu che assiste in ogni parte del Mondo i Popoli e le Nazioni in difficoltà, che il Porto di Brindisi al pari di altri ha tutte le potenzialità di svillupare il settore Turistico, Commerciale, inoltre ha enormi possibilità di sviluppo nel campo della Logistica, che il nostro Porto ha su ogni sua banchina i segni che la Storia ci ha assegnato come Porto d’Approdo di Vari Popoli, e Culture;

Tutto ciò Premesso:

Impegna il Sindaco di Brindisi e la Giunta a porre la questione Porto in tutti i Tavoli Istituzionali e Ministeriali affinché Brindisi possa ritornare ad avere la propria Autorità Portuale, che si possa ridare pari dignità alla nostra Città come Taranto e Bari, pari Opportunità, Brindisi deve avere il diritto di autodeterminare le scelte del futuro.

Il Capo Gruppo Lega

Consigliere Comunale Brindisi

Ercole Saponaro