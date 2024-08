Saponaro (Lega): il centro sinistra ricordi le sue responsabilità

Le polemiche continue che arrivano all” Amministrazione da alcuni esponenti del Centro Sinistra sono l’ esempio lampante di come si è capaci di stravolgere la realtà per nascondere il fallimento dei 5 anni passati.Il Bandi Pubblico della Raccolta Rifiuti non è stato Bandito dall’ Amministrazione Marchionna, le difficoltà, la non adeguata Organizzazione ed Efficienza della Società che gestisce l’ appalto è figlia di un Bando Pubblico partorito dall’ Amministrazione Rossi, con una Consulenza esterna, che era completamete sbagliato, sottovalutando che Brindisi è una città capoluogo, una valutazione del Costo del Lavoro errata, con uno erronea indicazione della Platea Storica, con un aggiudicazione inoltre con un ribasso che desta alcune perplessità sulla reale capacità di sopportare i costi del servizio.Lo stesso per la Multiservizi, basterebbe domandare all’ Ex Assessore Errico della Giunta Rossi perché si dimise, quali erano i contrasti proorio sul futuro della Nostra Partecipata.5milioni di euro da ripianare non sono certo il frutto della gestione del Sindaco Marchionna, pur tuttavia quest’ Amministrazione nonostante ciò che è stato ereditato sta facendo di tutto per salvare la Multiservizi, certo va impresso una svolta radicale.Il Porto, la crisi del Settore Energetico e della Chimica poco hanno a che fare con qualunque Amministrazione, il compito della Politica Brindisina e chiedere attenzione e rispetto, essere uniti nei confronti del Governo per consentire di ottenere a Brindisi il giusto riconoscimento, interventi risolutori con nuovi e importanti investimenti.Ciò è possibile con un Amministrazione che sa ascoltare e sa farsi ascoltare e anche su questo si stanno facendo tutti gli sforzi possibili, certo in un solo anno di Governo della Città nessuno può pretendere per ciò che si è ereditato la risoluzione di tutti i problemi.Le Piste Ciclabili non sono figlie del Governo Marchionna sono state ereditate con tutte le criticità che i cittadini hanno evidenziato.L’ emergenza sociale può mai essere figlia di un solo anno di Governo del Centro Destra? Non scherziamo, ci sono forse politiche di opposizione che sanno dare suggerimenti, lavorano per indicare strade comuni per affrontare i problemi, poi ci sono voci di critiche feroci per allontanare l’attenzione dalla misera loro azione politica, la nullità della loro idea di città.Creare un clima da conflitto sociale non serve a nessuno, ai politici da tastiera che vivono sui Social, lasciamo l’ esaltazione di un momento ma saranno ricordati solo per questo.

Il Segretario Cittadino Lega Brindisi Saponaro Ercole