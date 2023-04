SAPONARO (LEGA): NON ASPETTIAMO PIÙ! CANDIDATO CONDIVISO O DOMANI CON GUADALUPI

Ormai si è capito: questa campagna elettorale amministrativa brindisina si sta giocando sui social, tra messaggi chiari e tanti altri criptati. Questa volta, a fronte dell’ennesimo rinvio, scende in campo il coordinatore cittadino della Lega Ercole Saponaro che sulla sua pagina face ha scritto “Non consentiremo l’errore di cinque anni fa. Oltre oggi non aspettiamo”. E per Saponaro non c’è più spazio per terzi o quarti candidati. Un messaggio chiarissimo rivolto ai suoi compagni di viaggio (Forza Italia, Idea, Udc) con cui ha sostenuto Marchionna. “Spero che si raggiunga una intesa tra i due schieramenti – afferma Saponaro – ma noi non intendiamo aspettare oltre oggi. Lo abbiamo comunicato ai nostri dirigenti regionali e lo sa bene anche l’on. D’Attis a cui fino ad oggi abbiamo dato piena fiducia. Questo significa che domani faremo altre scelte”. Il che, tradotto in parole chiare, significa un sostegno al candidato unitario di Fratelli d’Italia Pietro Guadalupi.