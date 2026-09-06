Saponaro: “Prima di lanciare proclami la Chiesa faccia autocritica”

La notte é il momento forse delle riflessioni, dei bilanci, ma anche quando l’ uomo è più libero di mettere a nudo il proprio essere, la notte é verità non puoi nasconderti.Lanciare proclami senza un vero fondamento, mettendo in discussione ciò che gli altri fanno giornalmente senza prima fare una propria autocritica sulla presenza e azione sul territorio é troppo facile.Il distacco dei cittadini dal mondo Pastorale e ormai evidente, le Chiese sono vuote, pochi i giovani che si avvicinano al mondo Pastorale, Seminario Rione Santa Chiara inutilizzato per gran parte per Mancanza di Vocazioni. Le azioni, la Solidarietà, il Comune di Brindisi è intervenuto pesantemente sui Senza Tetto che ricoveriamo in Strutture Convenzionate tutte fuori Città garantendo Vitto e Alloggio, 1600 euro al mese per ogni cittadino che ha bisogno, ne abbiamo centinaia e centinaia con grande esborso di Denaro Pubblico, nel silenzio non ci siamo girati dall’ altra parte.La Curia richiama alla Solidarietà ebbene metta a disposizione dei Cittadini senza Tetto i Posti Letto ormai inutilizzati da anni del Seminario del Rione Santa Chiara, attraverso una Convenzione con i Servizi Sociali del Comune di Brindisi, dia un segno importante contribuendo a quell attenzione per chi ha bisogno che oggi è a carico solo dei Cittadini di Brindisi.Attenzione e Solidarietà per i Migranti dove il Comune con risorse proprie è intervenuto per realizzare il nuovo Centro Accoglienza di Restinco, liberando l’indegna situazione di Via Provinciale per San Vito, un impegno costante ogni giorno con il Nostro Sportello per gli Immigrati, in questo impegno, in questa sensibilità non abbiamo visto altri, siamo rimasti soli, probabilmente mai nessun altro ha fatto visita a questi ragazzi, mai ne anche condiviso le sofferenze, non basta Predicare ma operare.La Politica con tutte le sue debolezze si mette a nudo e giustamente può essere criticata o apprezzata, molte volte insultata, ma questo è un diritto del Cittadino che vive, contribuisce pagando le tasse, con dedizione e impegno non di Altri che arrivano e poi vanno via ma la storia non li ricorderà.Il Messaggio più bello, pieno d’ Amore di Venerdi Sera di Monsignore Satriano il Brindisino Monsignore Satriano, che ci ha richiamato all’ amore, all’ unità e al rispetto reciproco è ciò che rimane come verità assoluta.