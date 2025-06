Sarà Elite Lecce – New Basket Brindisi, questa sera, la finale dell’undicesima edizione del Torneo di basket Under 13 “Brindisi Porta del Salento”

Sarà Elite Lecce – New Basket Brindisi, questa sera alle ore 18.45, la finale dell’undicesima edizione del Torneo di basket Under 13 “Brindisi Porta del Salento”, Memorial Massimo Dell’Aglio, organizzato dall’Asd Robur Brindisi.

Ieri sera si sono svolte le semifinali nella splendida cornice di Piazza Santa Teresa, dove, d’accordo con l’Amministrazione Comunale, è stato allestito un campo di basket dall’azienda specializzata Ennova Solution del brindisino Gabriele Perrone.

L’altra finale, per il terzo e quarto posto (ore 17.15) si giocherà tra l’altra formazione brindisina dell’Aurora contro la MurgiaBasket Santeramo.

La manifestazione vede il riconoscimento delle medaglie di bronzo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, il patrocinio della Provincia di Brindisi e delle Amministrazioni Comunali di Mesagne, Torre Santa Susanna, Fasano e del Comune capoluogo. E ancora il riconoscimento del CONI e della FIP nazionale, del comitato regionale FIP, del CSI nazionale e regionale, dell’ASL di Brindisi, dell’Arcidiocesi di Brindisi e Ostuni. E con il supporto di McDonald’s, RialBus (che ha assicurato il trasporto degli atleti) e dell’impresa BIS di Lino Giurgola.

Il torneo si è giocato sui campi all’aperto di Brindisi (Parco Maniglio), Mesagne (Villa Comunale), Fasano (Campo esterno Scuola Pascoli) e Torre Santa Susanna (Villa Comunale) da lunedì scorso: i rimbalzi hanno risuonato tra i vicoli e le piazze, il suono della palla ha battuto il ritmo di queste serate estive, coinvolgendo 16 squadre provenienti da tutta la regione, dalla Toscana e dall’Algeria, trasformando le piazze pugliesi in palcoscenici sportivi.

Al termine della finale di questa sera si terrà la cerimonia di premiazione e, come di consueto, verranno premiati personaggi del mondo dello sport, della cultura, della politica e del sociale che si sono particolarmente distinti nell’arco della propria attività.

Ospite della serata Matteo Spagnolo, playmaker dell’Alba Berlino, mentre tra i premiati il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale (Medaglia del Senato della Repubblica, Premio Roberto Buscicchio), il sindacalista Roberto “Bobo” Aprile, coach Lillino Ciracì (Premio “Peppino Todisco”, l’imprenditore Gabriele Perrone di Ennova Solution (Premio “Enzo Baldassarre”) Un premio speciale in ricordo del compianto Michele Lotito sarà assegnato al miglior giovane arbitro. Poi premi per tutte le squadre partecipanti: non esiste una classifica finale, oltre alle prime quattro classificate. Le finalità del torneo prevedono che si giochi per divertirsi, per i valori dell’amicizia tra i popoli senza distinzione di lingua, religione e colore della pelle.

immagini gare semifinali svoltesi in Piazza Santa Teresa