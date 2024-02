Sarà in edicola dal prossimo giovedì 29 il numero di febbraio di Trezerocinque, il mensile di basket diretto da Mino Taveri.

Con Frank Bartley in copertina, il magazine cestistico affronta assieme alla guardia statunitense il momento particolare dell’Happy Casa, che si trova a giocare le ultime dieci partite di regular season che rimangono praticamente con l’acqua alla gola.

“Nelle parole di Bartley la fiducia di poter raggiungere la salvezza la si nota ancora – sottolinea il direttore di Trezerocinque – pur nella consapevolezza che davvero ognuno, a cominciare dallo stesso coach Sakota, dovrà tirare fuori anche qualcosa in più del suo 100%. I tifosi brindisini saranno arrabbiati, se le cose dovessero andar male, molto di più se non avranno visto sul volto dei loro beniamini tutta la cattiveria sportiva necessaria per aggredire ogni avversario”.

Il basket italiano ed europeo riparte dopo il break per le coppe nazionali e le gare di qualificazione europea, nel frattempo la società ha prodotto l’ulteriore sforzo per potenziare il roster biancoazzurro, ora si torna in campo, e leggeremo anche le parole di Alessandro Giuliani, ex dirigente brindisino oggi a Scafati.

In questo numero ampio spazio viene dedicato a una delle società storiche del panorama brindisino, l’ASSI, che nei giorni scorsi ha festeggiato i suoi 60 anni di vita.

“Complimenti davvero a Vincenzo Guadalupi e al suo staff – sottolinea Mino Taveri – di questi tempi vedere una società che resiste nel tempo, tra tante difficoltà, e con lo stesso uomo alla guida, ha davvero dell’eccezionale. All’Assi Brindisi vanno gli auguri ancora di lunga vita da parte di tutti gli appassionati di questo bellissimo sport che è la pallacanestro e che la società di Guadalupi ha sempre onorato nel tempo.”

Trezerocinque sarà in edicola da giovedì 29 febbraio