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Sarà in edicola dal prossimo sabato il primo numero stagionale di Trezerocinque, il mensile di basket diretto da Mino Taveri

Come ogni vigilia di campionato, Trezerocinque vi offre una guida completa alla stagione che sta per prendere il via, con un quadro dettagliato e completo di tutte le società ai nastri di partenza.

“Un numero come sempre imperdibile e che sarà utile ai nostri lettori per conoscere in ogni minimo dettaglio le avversarie della New Basket – sottolinea Taveri – una guida che vi terrà compagnia sino alla fine e da consultare prima di ogni gara. La stagione sarà ancora una volta lunghissima e massacrante, ma la società brindisina non ha inteso nascondere le proprie intenzioni nemmeno questa volta, evidenziando l’obiettivo principale, ovvero la promozione in Lega A.”

Ma quello in uscita in questa settimana è un numero particolarmente importante per Trezerocinque, che va in edicola per il “ventesimo” anno consecutivo, motivo d’orgoglio questo per un mensile che ha viaggiato a braccetto con la società brindisina negli ultimi due decenni.

“Il nostro sogno è quello di poter festeggiare i 20 anni assieme alla squadra nella prossima primavera – conclude Taveri – ma il verdetto spetterà al campo, quello che conta è esserci e presentarsi ancora una volta ai nastri di partenza da protagonisti”.

Trezerocinque sarà in edicola da sabato 26 settembre.

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