SBIANCAMENTO DEL BASOLATO – ECOTECNICA AL LAVORO CON 4 IDROPULITRICI

Ecotecnica al lavoro anche nella odierna giornata, domenica 20 Agosto, con l’attività di sbiancamento del basolato che non ha registrato tregua.

Gli Operatori Ecologici sono stati opetativi per l’intera notte affinché alle prime luci del giorno si potesse apprezzare il lavoro svolto su ulteriori porzioni di Corso Garibaldi .

Ecotecnica informa che le attività in questione continueranno anche nella prossima settimana e precisamente sulle aree già comunicate in precedenza, ovvero su Corso Garibaldi (completamento attività) Piazzetta Vittorio Emanuele – Viale Regina Margherita – Via Santi – Piazza Matteotti e così via .

Sarà cura di Ecotecnica fornire ulteriori informazioni sulle prestazioni di sbiancamento del basolato in quelle porzioni di pavimentazione ove non si è potuti intervenire per motivi di varia natura, oppure laddove il risultato non ha raggiunto gli standard prefissati.

Per queste operazioni di sbiancamento Ecotecnica sta impiegando ben quattro idropulitrici. Una circostanza che merita di essere sottolineata, non fosse altro perché l’azienda che dovrà subentrare ad ottobre nel servizio di igiene urbana in sede di gara ne ha indicate soltanto due per l’intera città.