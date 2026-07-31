Scadenza Carta d’Identità cartacea – Fasano: aperture straordinarie sabato 1 e domenica 2 agosto per il rinnovo

L’Amministrazione comunale a fianco dei cittadini: in vista della scadenza delle carte d’identità cartacee (fissata per il 3 agosto), si attiva nuovamente un servizio di apertura straordinaria degli uffici per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Fasano – L’Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza l’avvio di un piano di aperture straordinarie degli sportelli anagrafici di Fasano, siti in Piazza Ciaia n. 20. L’iniziativa nasce per rispondere con tempestività alla imminente scadenza delle ultime carte d’identità cartacee, fissata a livello nazionale per il prossimo 3 agosto di quest’anno.

Sensibile alle potenziali problematiche e attenta ai bisogni concreti della comunità, l’Amministrazione ha predisposto un servizio straordinario nel fine settimana per garantire il rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE).

«Con questi Open Day – spiega il vicesindaco Luana Amati – adattiamo i servizi del Comune ai ritmi di vita reali di lavoratori e famiglie, permettendo a chi possiede ancora la carta d’identità cartacea di sostituirla in totale comodità con la nuova Carta d’Identità Elettronica. Invito soprattutto chi è in partenza per le vacanze o per altro a controllare per tempo i propri documenti e ad approfittare di questa straordinaria occasione che il Comune di Fasano mette a disposizione. Ricordo infatti che, dopo la richiesta allo sportello, la CIE viene spedita direttamente dal Ministero dell’Interno ed i tempi di consegna, normalmente di cinque giorni lavorativi, in queste settimane si stanno inevitabilmente allungando. Ringrazio il Dirigente e tutto il personale dell’ufficio anagrafe per la preziosa disponibilità dimostrata nel weekend, fondamentale per rendere possibile questo servizio alla città».

Di seguito il calendario completo dei turni e degli orari di apertura al pubblico presso la sede di Piazza Ciaia n. 20:

Sabato 1° agosto Mattina: dalle ore 08:30 alle ore 13:30 Pomeriggio: dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Domenica 2 agosto Mattina: dalle ore 08:30 alle ore 12:30



Per usufruire del servizio e velocizzare le operazioni di rilascio, si invitano i cittadini a seguire attentamente le seguenti disposizioni ufficiali:

Foto tessera : è necessario presentarsi con una foto recente. Il soggetto deve essere senza occhiali, oppure con occhiali dalla montatura estremamente leggera.

: è necessario presentarsi con una foto recente. Il soggetto deve essere senza occhiali, oppure con occhiali dalla montatura estremamente leggera. Modalità di pagamento : i costi per i diritti di rilascio della CIE saranno riscossi esclusivamente tramite POS elettronico (bancomat o carta di credito).

: i costi per i diritti di rilascio della CIE saranno riscossi esclusivamente tramite POS elettronico (bancomat o carta di credito). Residenti all’estero (AIRE): si segnala che potrebbero verificarsi disallineamenti tecnici nel sistema ministeriale per i cittadini iscritti all’AIRE residenti in specifici Stati esteri, a causa del mancato aggiornamento automatico dei codici dei paesi di residenza da parte dei sistemi informatici centrali. In presenza di tale anomalia tecnica, non sarà purtroppo possibile procedere al rilascio della CIE.

L’Amministrazione invita tutti i cittadini che possiedono un documento cartaceo in scadenza a sfruttare questa finestra straordinaria per evitare disagi nei giorni successivi.