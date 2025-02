Scaduti i termini per la presentazione delle opere al Premio, ecco tutte le case editrici partecipanti

Con la chiusura dei termini per la presentazione delle opere partecipanti, scaduti ieri, 31 gennaio 2025, si conclude la fase di iscrizione alla quarta edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica”. L’iniziativa, ormai divenuta un appuntamento di grande rilievo nel panorama culturale italiano, ha visto la partecipazione di 30 case editrici, tra le quali figurano alcuni dei più importanti nomi del panorama editoriale nazionale, confermando l’alto valore di questa competizione letteraria.

Il tema centrale di quest’anno è “L’Amore”, in tutte le sue sfumature, dalla dinamica dei sentimenti all’amicizia, dai legami familiari all’eros. Questo argomento invita a riflettere sul significato dell’amore nelle sue varie declinazioni, esplorando come le relazioni umane vengano vissute, raccontate e mutate in un’epoca di comunicazione digitale e interazione social. Le opere in concorso sono quelle edite in lingua italiana, pubblicate tra il 2023 e il 2024, e regolarmente in commercio, e verranno valutate da una giuria composta da esperti di spicco nel campo della cultura e della critica letteraria.

A presiedere la commissione giudicatrice sarà la prof.ssa Maria Antonietta Epifani, Direttore Artistico del Premio, coadiuvata da un gruppo di specialisti: Debora de Fazio (Università della Basilicata), Antonio Farì (Conservatorio Tito Schipa di Lecce), Carlo Greppi (storico e scrittore, vincitore della terza edizione del Premio) e Graziano Gala (docente e scrittore, vincitore della prima edizione del Premio). Un’importante novità di quest’edizione sarà la partecipazione della Giuria degli Studenti, composta da 20 alunni dell’Istituto “Ettore Majorana” di Brindisi, che offriranno il loro punto di vista nella selezione delle opere finaliste.

Tra le 30 case editrici partecipanti, figurano nomi di spicco nazionali come Bompiani, Garzanti, Einaudi, Mondadori, Laterza, Minimun Fax, Salani, Longanesi, Sellerio e le case editrici pugliesi Besa Muci, Gelsorosso, Icaro, Les Flaneurs, Manni e Progedit, a dimostrazione dell’interesse che il Premio ha suscitato. Di seguito, l’elenco completo delle case editrici partecipanti, alcune delle quali hanno parteciperanno con più di un libro:

-Accento edizioni

-Ad Astra

-Affiori Roma (Marchio Giulio Perrone)

-ALTA VIA

-Baldini+Castoldi

-Besa Muci Nardò

-Bompiani

-Effequ- Firenze

-Einaudi

-Garzanti

-Gelsorosso

-Il Castoro

-Youcanprint

-Icaro

-Laterza

-Les Flaneurs

-Longanesi

-Antonio Mandese Editore

-Manni

-Marcos y Marcos

-Minerva

-Minimum fax

-Mondadori

-Neo edizioni

-Nottetempo

-Nulla die

-Progedit

-Salani

-Scatole parlanti

-Sellerio

Il vincitore del Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica” si aggiudicherà un premio di 6.000 euro, mentre i finalisti riceveranno un gettone di presenza. La cerimonia di premiazione avrà luogo nella splendida cornice del centro storico di Ceglie Messapica nella prima decade di agosto 2025, un evento che celebrerà i migliori talenti della narrativa contemporanea.

In aggiunta al Premio principale, la quarta edizione del Premio vedrà anche l’assegnazione del Premio Ippocrate, dedicato agli operatori sanitari che si sono distinti per i loro studi sull’intelligenza artificiale in medicina. Il vincitore di questa sezione riceverà una medaglia celebrativa in argento, una pietra preziosa della Gioielleria Diamond Centre ed una master class presso la Tech University.

Con l’invio delle opere, Ceglie Messapica si prepara ad ospitare una nuova edizione di un Premio che continua a crescere, portando valore culturale e sociale alla città e all’intera comunità. Un’occasione di celebrazione per autori, lettori e tutti coloro che sono impegnati a promuovere la cultura e la letteratura contemporanea.