Scamiciata, Decaro oggi a Fasano per il corteo con la

Caravella di San Nicola

Il sindaco della città metropolitana di Bari e presidente nazionale dell’Anci ha

presenziato all’evento su invito del sindaco Zaccaria

FASANO – «Mi fa piacere essere presente qui oggi per rendere ancora più solido il legame tra le nostre comunità»

Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, presente oggi pomeriggio a Fasano per presenziare al corteo storico della

Scamiciata che si è chiuso con la caravella «prestata» dall’associazione figuranti di San Nicola e che ha sostituto il

barcone andato distrutto dieci giorni fa in un incendio (che sembra non doloso).

«Recuperare tradizioni come queste serve a fare comunità – ha detto Decaro -, soprattutto dopo questo periodo di

pandemia e di restrizioni. La scamiciata e tradizioni analoghe a Fasano, come nel resto di Puglia, fungono da

attrattore turistico per viaggiatori e visitatori. Per me oggi è stato bello passeggiare insieme al sindaco e ai figuranti

e condividere con loro un momento importante di vita di comunità».

Il presidente nazionale dell’ANCI aveva subito risposto favorevolmente alla richiesta dell’amministrazione e del

Comitato Giugno Fasanese e ha accolto l’invito del sindaco di Fasano Francesco Zaccaria a essere presente oggi al

corteo.

«Siamo grati e onorati della presenza del sindaco Decaro – dice Zaccaria – e, a nome di tutta la comunità fasanese

ringrazio la città di Bari per l’aiuto che immediatamente ci è stato offerto. Grazie alla generosità dei figurati di San

Nicola e alla collaborazione tra istituzioni il nostro corteo si è potuto svolgere nella forma tradizionale con la

classica sfilata finale della caravella».

La caravella di San Nicola è arrivata a Fasano giovedì grazie a un trasporto speciale. La collaborazione con

l’associazione i figuranti di San Nicola è antica: tanti anni fa Fasano ospitò il corteo del santo patrono di Bari e ora

l’amicizia si rinnova e potrebbe anche consolidarsi in un gemellaggio.

Intanto presto si procederà alla ideazione e realizzazione di un nuovo barcone (quello andato distrutto aveva circa

30 anni): «È un impegno che vedrà istituzioni e comitato collaborare insieme – dice il sindaco – affinché la traduzione

della Scamiciata possa rinnovarsi nel rispetto della nostra storia e la nostra Comunità ritrovarsi sempre attorno ai

valori della nostra identità».