SCANDALO “GENESI” – CONVOCATA COMMISSIONE DI INDAGINE SUI SERVIZI SOCIALI

Il Presidente della Commissione consiliare di indagine sui servizi sociali del Comune di Brindisi, Massimiliano Oggiano, ha convocato per domani, lunedì 27 dicembre, tutti i componenti con l’obiettivo di ascoltare quanto avranno da dire i sindaci dei comuni dell’Ambito territoriale dei servizi sociali, Brindisi e San Vito dei Normanni, in riferimento al rapporto con la cooperativa Genesi, i cui vertici sono stati arrestati per questioni collegate alla criminalità organizzata. Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto la cooperativa Genesi, che gestisce da otto anni i servìzi di Assistenza Domiciliare Integrata e Servizi a Domicilio, oltre che i servizi affidi e mediazione familiare per conto dell’Ambito territoriale dei servizi sociali BRINDISI-San Vito dei Normanni, necessitano di un opportuno approfondimento. I lavori verranno svolti nell’ambito del mandato istituzionale della Commissione d’indagine dei Servizi Sociali per aprire spunti di riflessione sulla gestione del passato di importanti servizi rivolti a categorie fragili e dare un contributo costruttivo per le prossime determinazioni che sull’argomento in questione l’amministrazione comunale di Brindisi, di concerto con quella di San Vito dei Normanni, dovranno prendere.

A preoccupare sono le sorti degli utenti di questi servizi, oltre che dei lavoratori impiegati. OLtre a fare luce su quanto accaduto, pertanto, sarà importante sapere come si muoveranno i comuni dell’ambito per garantire un futuro a questa importante fetta di servizi sociali.