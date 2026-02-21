Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

Scandalo rifiuti – La Vice sindaca di Brindisi Giuliana Tedesco verso le dimissioni?

La vice Sindaca di Brindisi Giuliana Tedesco (Fdi) starebbe per rassegnare le dimissioni per un suo coinvolgimento nell’inchiesta su un traffico internazionale sui rifiuti che ha portato all’arresto di sei persone, tra cui l’imprenditore brindisino Mino Roma con la sua azienda Bri-Ecologica. A quanto pare, la dottoressa Tedesco risulterebbe indagata per aver favorito, nell’ambito della sua professione di commercialista, le attività che pubblico ministero e investigatori hanno ritenuto illecite. La notizia è stata diffusa dal sito online de La Gazzetta del Mezzogiorno.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
eolico
no_fumo_torchiarolo
CARD CONTATTI TEKNOSERVICE
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning