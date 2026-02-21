Scandalo rifiuti – La Vice sindaca di Brindisi Giuliana Tedesco verso le dimissioni?

La vice Sindaca di Brindisi Giuliana Tedesco (Fdi) starebbe per rassegnare le dimissioni per un suo coinvolgimento nell’inchiesta su un traffico internazionale sui rifiuti che ha portato all’arresto di sei persone, tra cui l’imprenditore brindisino Mino Roma con la sua azienda Bri-Ecologica. A quanto pare, la dottoressa Tedesco risulterebbe indagata per aver favorito, nell’ambito della sua professione di commercialista, le attività che pubblico ministero e investigatori hanno ritenuto illecite. La notizia è stata diffusa dal sito online de La Gazzetta del Mezzogiorno.