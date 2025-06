Scappa da una struttura di accoglienza e viene investita da un’auto

Una 36enne originaria della provincia di Bari è morta dopo essere stata investita da un’auto, nei pressi della stazione ferroviaria di Ostuni. È accaduto intorno alle ore 3.30 di oggiLa dinamica dei fatti è in fase di accertamento.

Forse si tratta di un suicidio.

La donna, affetta da problemi di tipo personale, era da tempo in cura presso una struttura del posto. Uscita dal centro in piena notte, si è incamminata lungo una strada provinciale. La zona era al buio. Colpita in pieno dalla macchina, la 36enne non ha avuto scampo. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia stradale e i colleghi del commissariato della Città Bianca. L’automobilista, provato dalla tragedia, ha riferito di aver fatto il possibile per evitare lo scontro. La salma, trasportata inizialmente presso il cimitero di Ostuni, è stata poi trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Perrino di Brindisi, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pm potrebbe disporre l’autopsia.