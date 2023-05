SCATIGNO – VA SOSTENUTO E POTENZIATO IL TEATRO VERDI

Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è riuscito, in sedici anni, ad affermarsi al centro della vita culturale della

città, divenendo espressione di identità, uno strumento attraverso il quale la comunità ritrova coesione e

connessione. Le passate stagioni hanno attestato la grande qualità delle scelte fatte dalla direzione

artistica, attraverso testi, autori, attori e registi a tutto tondo che hanno suscitato grande interesse nel

pubblico e una partecipazione che tende verso gli standard del periodo preCovid: l’offerta di spettacoli ha il

chiaro obiettivo di confermare il Teatro quale spazio di cultura e d’incontro, nonché promotore di una

nuova economia. In questa ottica la Fondazione può promuovere un percorso culturale ancora più

strutturato e corredato di attività culturali e artistiche che facciano del nostro Teatro un riferimento sempre

più centrale e strategico. Per questo, alla luce anche della mia esperienza nelle vesti di assessore al Teatro,

mi renderò promotrice di una serie di azioni mirate a sostenere e potenziare la vita del Nuovo Teatro Verdi.

Tanto è stato fatto ma tanto si può ancora fare. Faccio alcuni esempi per offrire un’idea di Teatro moderno

e funzionale.

ospitare grandi eventi e convegnistica di qualità, in modo da attrarre spettatori e incentivare un sistema

economico che vede coinvolti gli operatori della ricettività e della ristorazione, ma anche gli operatori

turistici;

utilizzare il teatro per il SOCIALE, dunque teatro come strumento di contrasto a fenomeni di disagio, di

rischio, di esclusione. Ma anche di inclusione come nel caso dei detenuti;

un “sistema delle associazioni”, ad esempio attraverso un cartellone unico che comprenda l’offerta

complessiva, o una rassegna dedicata esclusivamente alle compagnie teatrali di Brindisi;

spazio di 1.500 mq la cui superficie è in parte formata da un cristallo che si affaccia sull’area archeologica di

San Pietro degli Schiavoni, una porzione dell’antica Brundisium con tracce di domus e strade lastricate, sulla

quale sorge la struttura a campata unica. Lo spazio è modulabile a seconda delle esigenze di partecipazione

e degli allestimenti impiegati in modo da ottimizzare le modalità e l’efficienza di fruizione.

concerti, presentazioni letterarie e corti teatrali. L’attuale Consiglio di amministrazione ha già lanciato una

proposta alle associazioni del territorio intesa a implementare l’offerta artistica attraverso un cartellone

organico destinato al foyer del Verdi. Ciò deve diventare un’attività stabile al fine di rendere il Teatro

sempre più aperto e fruibile dalla collettività e dalla comunità dei player culturali del territorio;

occasione degli spettacoli serali. Destinare dunque lo spazio del foyer a un utilizzo integrato che non sia

vincolato in modo esclusivo all’attività di spettacolo dal vivo. Il foyer può diventare un luogo di

aggregazione finalizzato a modalità di coworking, mostre di pittura, fotografia, degustazioni e aperitivi

musicali, e ancora particolari happenings come momenti di improvvisazione teatrale che preludono alla

messinscena di uno spettacolo o, infine, di incontro davanti a un drink con gli attori dello spettacolo

teatrale in cartellone.

tipo orizzontale, dunque con assegnazioni di pari livello e dignità operativa, e migliorando ulteriormente il

rapporto tra ruoli e competenze. Riconoscere al Consiglio di amministrazione funzioni di coordinamento

dell’attività attraverso l’attribuzione a ciascun consigliere di deleghe qualificate per ambito operativo.

Già assessore Francesca Scatigno