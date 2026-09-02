“Scegli chi ti fa star bene”, giovedì pomeriggio incontro presso lo Spazio DesTEENazione

Domani, giovedì 3 settembre 2026, alle ore 17.30, lo Spazio DesTEENazione ospiterà un appuntamento del progetto “Galattica – Rete Giovani Puglia”, condotto dalla dott.ssa Gabriella Gravili.

Comprendere gli ingredienti di un legame sano, riconoscere il valore del rispetto e del consenso in ogni affettività e imparare ad individuare precocemente i segnali di una relazione disfunzionale. Sono questi i temi al centro dell’incontro “Scegli chi ti fa star bene”, promosso dal nodo di Brindisi di Galattica – Rete Giovani Puglia, in programma giovedì 3 settembre 2026 alle ore 17.30 presso lo Spazio DesTEENazione (Strada per Contardo, 60 – Brindisi), nell’ex Centro di aggregazione giovanile del quartiere Paradiso.

L’iniziativa nasce con l’intento di offrire ai giovani uno spazio d’ascolto protetto e orientato alla crescita personale e relazionale. L’incontro rappresenta un’opportunità per sviluppare ed affinare competenze affettive e sociali fondamentali per la vita di tutti i giorni. Attraverso un confronto aperto ed inclusivo, si esploreranno i principi delle relazioni rispettose e consensuali, indipendentemente dall’orientamento sessuale, ponendo particolare attenzione ai “campanelli d’allarme”, che segnalano dinamiche tossiche o manipolatorie durante l’adolescenza.

A condurre l’appuntamento sarà la dott.ssa Gabriella Gravili, esperta in relazioni e counseling sessuologico. L’evento si distinguerà per un format altamente partecipativo ed esperienziale: i ragazzi e le ragazze presenti avranno la possibilità di porre domande — anche in forma del tutto anonima — e ricevere “risposte sartoriali”, ritagliate sui loro effettivi dubbi, curiosità e vissuti.

L’appuntamento rientra nelle attività regionali di Galattica – Rete Giovani Puglia, misura dell’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Puglia gestita in collaborazione con ARTI, e vede la partecipazione del Comune di Brindisi insieme a Gravili Consulting HRD. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza giovanile.

INFO E CONTATTI: gelsomina.macchitella@comune.brindisi.it