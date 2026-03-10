Scelta del nuovo medico a Cisternino, avviso agli utenti iscritti in deroga autorizzata
La Asl Brindisi comunica che è possibile procedere alla scelta del nuovo medico di famiglia nel territorio di Cisternino: tutte le iscrizioni effettuate in deroga autorizzata decadranno automaticamente il 24 marzo 2026.
Si invitano pertanto gli assistiti interessati a provvedere alla scelta del nuovo medico di medicina generale entro questa data, tramite il portale Puglia Salute https://www.sanita.puglia.it/scelta-e-revoca-medico, accessibile con credenziali Spid, carta d’identità elettronica (Cie) e tessera sanitaria con funzione di cns (ts-cns), oppure recandosi all’ufficio anagrafe del Distretto sociosanitario 2, sede di Cisternino, lunedì e giovedì, dalle 8 alle 12.
In alternativa ci si può rivolgere al punto di facilitazione digitale del Comune di Cisternino per ricevere assistenza per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie.