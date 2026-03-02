“Scelte d’Impresa”- un libro dedicato all’imprenditoria femminile del territorio

Si è’ tenuta nel pomeriggio, presso la sede di Confesercenti Brindisi, la presentazione del progetto editoriale “Scelte d’Impresa”. Un libro che raccoglie dieci testimonianze inedite di imprenditrici del territorio, donne appartenenti a settori diversi che hanno scelto di raccontare il proprio percorso professionale, le difficoltà affrontate, i sacrifici compiuti e il valore delle proprie scelte. Non si tratta di un’operazione celebrativa, ma di una narrazione autentica dell’imprenditoria femminile locale: storie reali, attuali, che parlano di coraggio, responsabilità e visione.

“Scelte d’Impresa” nasce con l’obiettivo di offrire un messaggio concreto e positivo, soprattutto alle giovani generazioni e a tutte le donne che desiderano intraprendere un percorso imprenditoriale. L’iniziativa è stata promossa da imprenditrici del territorio, con il supporto di Impresa Donna Confesercenti Brindisi, con l’intento di valorizzare il contributo delle imprese femminili alla crescita economica e sociale della comunità.

Durante l’incontro alcune protagoniste hanno raccontato il significato delle proprie scelte per fungere da sostegno a coloro che volessero intraprendere l’identico percorso. Ne libro ci sono le testimonianze di Divina Greco, Silvia Apruzzi, Giulia Petronella, Anna Maria Francavilla, Tania Larghezza, Lefa Conte e Federica Verga, Annalucia Carbone, Fabiola De Vito e Daniela Costantini.





