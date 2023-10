Prime gare eliminatorie questa mattina presso il PalaPentassuglia per la Coppa del Mediterraneo under 23. Un evento straordinario che mette in evidenza i migliori giovani atleti dei dieci paesi partecipanti alla manifestazione organizzata dalle Lame Azzurre Brindisi. Tanto entusiasmo che fa rinverdire gli antichi fasti della scherma brindisina.