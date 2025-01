Scherma: Campionati del Mediterraneo – ORO per Carola Calogiuri in Croazia

È dominio azzurrino nella 21^ edizione dei Campionati del Mediterraneo di Vrsar: nella domenica di gare in Croazia, infatti, l’Italia ha stravinto il Medagliere; nei due giorni di assalti della kermesse riservata ai Paesi del Mare Nostrum i cadetti italiani sono saliti complessivamente 31 volte sul podio e in 13 occasioni (su 14 competizioni disputate) sul gradino più alto. In particolare successo italiano nella competizione femminile Under 17 con il team formato da Carola Calogiuri tesserata con la Società di scherma Lame Azzurre dei Maestri Zumbo di Brindisi, Ginevra Bigagli e Sofia Mancini, che hanno rappresentato l’Italia, difeso i colori azzurri vincendo a pieno titolo e conquistando un prezioso Oro. Si conclude così la due giorni dei Campionati del Mediterraneo Under 17 e Under 15 di Vrsar 2025, kermesse ha visto l’Italia assoluta protagonista. Grandissima la soddisfazione e l’orgoglio per tutto lo staff tecnico della Società brindisina per il meritatissimo successo dell’inarrestabile Calogiuri, già’ pronta ad affrontare l’ennesima competizione che si svolgerà 8 e 9 febbraio 2025 a Catania per i Campionati Italiani Cadetti e Giovani, assieme ai suoi compagni di squadra Chiara Panzera e Simone Toscano.