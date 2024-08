Scherma – Chiara Panzera e Carola Calogiuri nella rosa degli azzurrini 2024 di spada

La “meglio gioventù” italiana della spada è già pronta a tornare in pedana. La nuova stagione 2024/2025, a poco più d’un mese dal tramonto dei Giochi Olimpici di Parigi, prenderà il via con il “grande classico” riservato alle nuove generazioni: gli allenamenti Azzurrini.

Sarà il Centro di Preparazione Olimpica CONI di Formia a ospitare, dal 2 al 7 settembre, il ritiro Azzurrini 2024 di spada. Sono 70 gli atleti delle categorie Cadetti e Giovani, 50 convocati e 20 selezionati, equamente divisi tra uomini e donne, prescelti dal Commissario tecnico Dario Chiadò per il primo allenamento collegiale della nuova stagione.

Tra questi spiccano i nomi delle spadiste salentine Chiara Panzera e Carola Calogiuri in forze nella società Lame Azzurre “Maestri Zumbo” di Brindisi, presieduta da Alessandro Rubino, e magistralmente guidata dal tecnico Flavio Zumbo.

Un allenamento collegiale importante non soltanto per gettare le basi del lavoro che porterà i ragazzi ai primi impegni internazionali del calendario 2024/2025, ma anche perché rappresenta una fondamentale tappa di crescita per tutti i partecipanti.

Ben 34 le società italiane coinvolte dalla convocazione degli atleti per gli Azzurrini di spada che, come sempre, vedranno convivere alcune promesse già affermate in ambito internazionale giovanile e nuovissime leve fresche di approdo nella categoria Cadetti e Giovani , con l’obiettivo di garantire un futuro sempre più competitivo a un’arma che, con la squadra femminile, ai recenti Giochi di Parigi 2024 ha regalato alla scherma italiana la 50^ medaglia d’Oro della storia olimpica in una memorabile finale contro la Francia.