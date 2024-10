Scherma. Iniziate le gare europee under 23

Ha preso avvio nel PalaPentassuglia la tappa del circuito europeo riservato agli under 23 “Fencing for everyone”, evento di scherma, specialita’ fioretto maschile e femminile, promosso dalla Confederazione europea. Sono sedici i Paesi rappresentati. Questa mattina si sono svolte le gare di fioretto maschile individuale e di gioretto femminile a squadre. Domani mattina toccherà al fioretto femminile individuale ed al fioretto maschile a squadre. Le semifinali e finali si disputeranno di pomeriggio sulle pedane predisposte sul palco del Nuovo Teatro Verdi, sempre a Brindisi. Un’altra grande vetrina per la nostra città dopo aver ospitato lo scorso anno la Coppa del Mediterraneo under 23.