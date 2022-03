SCHERMA – L’ASD LAME AZZURRE BRINDISI CONQUISTA LA PERMANENZA IN A2

26/03/2022 Piacenza – Camp. Italiani a squadre serie A2 – Spada.

Congratulazioni ai componenti delle due squadre di spada della Società ASD Scherma Lame Azzurre Maestri Zumbo Brindisi che oggi hanno partecipato ai Campionati Italiani a Piacenza.

Con una straordinaria impresa sono riusciti tenere salda la permanenza nella serie A2, conquistata con merito e sacrificio nei precedenti campionati. Riprese dunque anche le competizioni a squadre dopo lo stop Covid, i nostri atleti e atlete non hanno disatteso le aspettative e così Miriana Morciano, Liliana Verdesca, Chiara Maestoso e Chiara Panzera (per la spada femminile) e Samuele Erriquez, Nicolò Morciano e Antonio Greco (per la spada maschile) hanno difeso “con la spada tra i denti” – è il caso di dire – la prestigiosa serie A2.

In particolare per la squadra maschile la gara, dopo un inizio in salita con la sconfitta contro il C.S. Casale per 45-23, si riapre con la vittoria successiva di diritto, ma un nuovo stop viene dal CDS Mangiarotti per 45-20. Il riscatto definitivo e decisivo avviene contro il CS Taranto, contro il quale gli atleti delle Lame azzurre vincono 45-43.

Anche l’esordio di gara per le ragazze sembrava incerto tant’è che l’incontro con il CS Pisa viene perso 45-36. Si passa di diritto al turno successivo. Da qui tutto in discesa, poiché vengono battute sia Circolo Ravennate della Scherma 45-25 che la Società del giardino Milano 45-31. La serie A2 viene riconfermata.

Tutto pronto per il prossimo anno, nel quale si tenterà la successiva scalata verso l’ambita A1. Ad maiora.