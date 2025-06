Scherma – Nei campionati italiani a Piacenza Lame Azzurre Brindisi” protagonista

Scorrono così i titoli di coda su quest’edizione dei Campionati Italiani Assoluti 2025 di Scherma a Piacenza, e scorrono così, anche i titoli di coda di questa stagione agonistica “24/”25 per le Lame Azzurre Brindisi. Una stagione arricchita di momenti di gloria e fortissimo impatto emotivo per i nostri atleti, ovviamente con gli alti ed i bassi che lo sport ci insegna. L’ultima ciliegina sulla torta ce l ha regalata Miriana Morciano che nella gara individuale di spada femminile ha compiuto un vero capolavoro centrando l ingresso nelle” final eight”,e fermandosi cosi ai piedi del podio, superando negli ottavi di finale l atleta azzurra dell’esercito, Sara Kowalczic per 15-14; Nei quarti di finale cede il passo alla quotata Federica Isola dell Aeronautica militare col punteggio di 15-10. Miriana chiude in 8^ posizione la sua prestazione e si conferma ancora una volta fra le spadiste più forti d’Italia. Sempre nella gara individuale Chiara Panzera e Carola Calogiuri al suo esordio ad un campionato assoluto, si fermano dopo la prima eliminazione diretta.

Nella gara a squadre di serie A1 ,per il team delle Lame Azzurre capitanato da Miriana Morciano e composto da ChiaraPanzera,Liliana Verdesca, e Lucrezia Orlando, dopo una gara stremante, sfuma il sogno della permanenza in massima serie perdendo il match per l’ingresso ai playoff contro la Pompilio Genova per 45-41 e successivamente il primo match dei playout con la Mangiarotti Milano per 45-33. Salutano così la serie A1 e si ripartira’ dalla serie A2 pronte per una nuova impresa.