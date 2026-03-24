Scherma – Ottimi risultati per il Circolo della scherma di Brindisi

Fruttuosissima la giornata di sabato 21 marzo per i ragazzi del Circolo della scherma Brindisi. Con la primavera arrivano anche ottimi risultati!

Zwannah Richards e Carola Ruggio si impongo nelle rispettive categorie conquistando il primo posto e di conseguenza anche il titolo di campioni regionali!

Luigi Scotto di Santolo si conferma in ottima forma conquistando un ottimo secondo posto!

Alessandro Rodio centra il podio accanto all’amico Luigi conquistando un meritato terzo posto!

Eleonora Schettino svolge una fantastica gara che le assicura il terzo posto!

Martina Rodia alla sua prima gara conclude settima, ottima prova di concentrazione…adesso manca solo l’esperienza!

Giulia Ermito, anche per lei prima esperienza di gara, conclude sesta! Dimostrando valore e combattività fino all’ultima stoccata!

I due grandi amici Davide Solazzo e Filippo Marmo condividono il gradino del podio che vale loro il terzo posto! Fantastici bambini che incarnano il senso stesso dello sport!

I Maestri accompagnatori Antonio Muraglia e Pierpaolo Ciracì e l’istruttore Manuel Molfetta si dicono estremamente soddisfatti dal livello dimostrato in pedana dai loro atleti. Tutti hanno espresso un’ottima scherma in virtù del prossimo appuntamento che si terrà ad Ancona l’11 e il 12 aprile.