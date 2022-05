SCHERMA – OTTIMI RISULTATI PER LE “LAME AZZURRE MAESTRI ZUMBO”

Un altro weekend, quello appena trascorso, che ha impegnato a 360° la Società brindisina di Scherma “Lame Azzurre Maestri Zumbo” in trasferta in 2 città differenti: Rovigo che ha ospitato la Coppa Italia Cadetti/Giovani e alla quale hanno partecipato per la spada femminile cat.Giovani Maestoso Chiara che, dopo una strepitosa gara, ha sfiorato l’accesso alla finalissima delle prime 8 della gara, giungendo 11^.Nella stessa specialità, cat. Cadette, si è imposta anche Chiara Panzera che ha incontrato lo stop alla soglia dell’accesso ai primi 16 del tabellone di gara.Ottima anche la prestazione di Nicolò Morciano cat. Cadetti spada maschile giunto 73°.Nel sud Italia invece si è svolta la Prova Interregionale GPG Under 14, dove un nutrito gruppo di ragazzi e ragazze appartenenti alla società brindisina, ha potuto mettere in campo passione e disciplina e “sfoderare le loro armi” in un contesto come quello agonistico in cui alcuni di essi si affacciavano x la prima volta. Nonostante ciò, i risultati e le soddisfazioni non sono mancate, sicuri che quanto fatto ad oggi serve di esperienza x il futuro.I risultati di rilievo sono stati quelli di Toscano Simone nella cat. Allievi spada maschile che, al termine di una entusiasmante gara, si è piazzato al 6° posto. Nella stessa categoria hanno partecipato con impegno anche Fiaschi Erik e Fiaschi Erwin. Altro ottimo risultato è stato quello di Elmo Agnese,Giovanissime spada femminile giunta 8^, per la stessa categoria ha gareggiato egregiamente Ciullo Chiara giunta 11^. Nella cat.Allieve spada femminile soddisfacente la prestazione di Rubino Carla che ha sfiorato l’accesso al tabellone dei 16 aggiungendo 24^. Positivo anche il piazzamento di Lisi Federico giunto 11° nella cat.Giovanissimi spada maschile. Gratificanti anche i risultati di Rosato Tobia e Zonno Davide giunti rispettivamente 16° e 13° nella cat. maschietti spada maschile. Infine la gara ha visto la partecipazione dei piccoli Campanelli Vincenzo, Ancora Karol e Belligotti Simone nella cat. Prime Lame spada, affacciandosi oggi con entusiasmo e sano divertimento al mondo delle gare.Più che soddisfatti i tecnici del team brindisino, in particolare i Maestri Flavio Zumbo, Alessandro Rubino e le Istruttrici nazionali Carla de Sicot e Simona Zumbo, già pronti ad affrontare i prossimi appuntamenti agonistici in programma nel calendario federale della stagione 2001-2022, che sta quasi x giungere alla conclusione.