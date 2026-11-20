Presentata nel pomeriggio, presso il Foyer del Nuovo Teatro Verdi, la quarta edizione della Mediterranean Cup under 23 di scherma. Un record di partecipanti e di Paesi che hanno aderito. Le gare si svolgeranno tra sabato e domenica presso il PalaPentassuglia e il PalaMalagoli. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Giuseppe Marchionna, l’on. Mauro D’Attis, Alessandro Rubino e Patrizia Carra del comitato organizzatore, Amarildo Omeri, presidente della Federazione albanese di scherma, Giorgio Scarso, presidente onorario FIS.