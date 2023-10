SCHERMA – PRESENTATA SUL LUNGOMARE LA COPPA DEL MEDITERRANEO

Scherma. Presentata la Coppa del Mediterraneo sul Lungomare

Dopo la conferenza stampa della mattina, ha preso il via in serata, ai piedi della Scalinata Virgiliana, la Coppa del Mediterraneo under 23 di scherma con il prologo dedicato allo spettacolo e alla sfilata delle squadre nazionali dei Paesi partecipanti. Brindisi aspira a diventare la capitale della scherma del Mediterraneo, grazie all”intuizione di Alessandro Rubino, presidente della società Lame Azzurre di Brindisi, insieme con la Confcommercio, con il comitato organizzatore, presieduto da Pierangelo Argentieri, e con le istituzioni scolastiche, con il coordinamento della direttrice scolastica del Comprensivo Commenda, Patrizia Carra. Il sogno dello scorso anno e’ diventato realtà. La serata e’ stata presentata dal collega Antonio Celeste. Le gare si disputeranno domani e domenica al PalaPentassuglia. Presenzia lo schermidore campione del mondo Paolo Pizzo.