SCHERMA – SECONDA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE PER LA BRINDISINA LILIANA VERDESCA

Come un’onda inarrestabile arriva anche la seconda convocazione per Liliana Verdesca a BURGOS, in Spagna, per la partecipazione in azzurro alla Coppa del mondo U20 di spada femminile, che si terrà il 18/19 dicembre. La stessa atleta, da poco rientrata da Lussemburgo per la prima prova di Coppa del Mondo, nella serata del 8 dicembre è stata premiata in occasione della ” Festa delle eccellenze sportive del territorio Brindisino”. Meritatissimo e importantissimo il periodo che la Liliana Verdesca e i suoi Maestri, Flavio Zumbo e Alessandro Rubino della Asd Scherma Lame Azzurre Brindisi stanno vivendo, consapevoli che queste sono esperienze uniche che vanno vissute a pieno, col massimo orgoglio e che rappresentano indubbiamente il frutto di tanto lavoro, passione ed impegno, sempre al top della competenza tecnica schermistica acquisita nel corso dei decenni.