Scherma – successo della brindisina Lucrezia Orlando nella seconda prova interregionale

Domenica 11 febbraio il Palazzetto “Salvatore Pantaleo” di Modugno ha ospitato la seconda prova interregionale di qualificazione Assoluti di spada, gara che ha visto in pedana 82 i partecipanti (51 nel tabellone maschile, 31 in quello femminile) in rappresentanza di dodici società provenienti da tre regioni.

Nella spada femminile Lucrezia Orlando delle Lame Azzurre Maestri Zumbo Brindisi trionfa e vince imponendosi all’ultima stoccata su Deva Pantaleo del Club Scherma Taranto, terzo posto ex aequo per Chiara Panzera, sua compagna di squadra dopo un incontro di semifinale assegnato all ultima stoccata. Nella spada maschile, Samuele Di Coste conquista il secondo gradino del podio cedendo solo in finale contro Alberto Amenta del Club Scherma Lecce per 15- 12. Matteo Di Coste chiude con un ottimo terzo posto cedendo il passo solo al fratello Samuele in una semifinale entusiasmante fino all ultima stoccata. Complimenti a Lucrezia, Chiara, Samuele e Matteo che staccano il pass per la seconda prova di qualificazione nazionale che si terrà a Napoli nei primi giorni di marzo.

Applausi anche per Simone Toscano (18°) , Gabriele Lizzeri alla sua prima esperienza agonistica (26°), Samuele Leuzzi (42°) e Carla De Sicot (20^) . Ultra soddisfatti i Tecnici della società brindisina di scherma pronti ad affrontare le nuove sfide in calendario.