SCHIERARSI: “DUE GIORNI DI GRANDE PARTECIPAZIONE, È IL NOSTRO PUNTO DI PARTENZA.”

Grazie a tutti i cittadini che, affollando il nostro gazebo oltre ogni aspettativa, hanno firmato per la pace e per la sanità pubblica. Ma la raccolta firme non è terminata! I cittadini iscritti nelle liste elettorali che intendono aderire e sottoscrivere l’iniziativa, potranno ancora recarsi presso gli uffici del proprio Comune – Segreteria Generale o ufficio elettorale dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:000, muniti di carta di identità in corso di validità.

“E’ importante continuare a raccogliere le firme per eliminare il conflitto di interessi nella Sanità pubblica e fermare le ingenti somme di denaro alla produzione di armi da inviare all’Ucraina. – dichiarano i promotori di Schierarsi Brindisi – Non si tratta di parteggiare per l’uno o per l’altro schieramento del conflitto ma è opportuno ricercare soluzioni diplomatiche, invece di cogliere l’occasione per produrre armi e fare profitti. Questo è il momento di assumere posizioni chiare su temi nazionali e globali. Partecipiamo, firmiamo e facciamoci sentire!”

A Brindisi l’Associazione Schierarsi è presente su tutto il territorio con un nutrito e crescente gruppo di partecipanti. È possibile iscriversi all’associazione dal sito www.associazioneschierarsi.it Per partecipare attivamente alle iniziative locali di Schierarsi scrivere alla email brindisi@associazioneschierarsi.it – Canale Telegram: https://t.me/schierarsibrindisi

Associazione Schierarsi – Brindisi