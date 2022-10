SCIA’ – AL VIA I WORKSHOP PER DISEGNARE INSIEME LA NUOVA FASANO

Domenica 16 ottobre il primo incontro presso il Museo della Casa alla Fasanese. Tre incontri gratuiti e aperti a tutti, basati sull’action learning: sfide sociali, lavori di gruppo, incontro e condivisione.

Si scrive “Scià” e si legge “Sostenibilità, Comunità, Innovazione e Ambiente”, ma vuole essere anche un monito ad attivarsi, ad accelerare o, per dirla alla fasanese, a “Darsi una mossa”! È seguendo queste orme che la rete “Scià” propone una serie di workshop che si terranno dal 16 al 29 ottobre che forniranno ai presenti l’occasione di sperimentare Fasano in modo nuovo e sostenibile.

I 3 incontri si baseranno su tecniche di “action learning“, che includeranno sfide social, lavori di gruppo, incontri e condivisioni. I partecipanti potranno imparare, sfidare, ispirare, discutere e condividere esperienze sui temi della mobilità, dello spazio pubblico, delle azioni contro il cambiamento climatico.

Si parte domenica 16 ottobre, alle ore 17 con il primo incontro che si terrà presso il Museo della Casa alla fasanese con ingresso da Palazzo Pezzolla (via Fogazzaro). I workshop sono incontri gratuiti la cui partecipazione è aperta a tutti coloro vogliano vivere attivamente la città.

È “Scià” il nome del progetto pensato per pensare e proporre idee per la costruzione della nuova Fasano, che non sia soltanto la città di un lontano futuro ma quella del presente. È una rete di persone che vuole dare nuovo impulso alla partecipazione cittadina: ascoltando, raccogliendo proposte e visioni per poter costruire la “Città dei 15 minuti”, ma anche una città che strutturi il proprio sviluppo attorno ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile.

Per ulteriori informazioni, segui e scrivi in Direct sul canale Instagram @sciafasano: https://instagram.com/scia_fasano