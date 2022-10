“SCIA'” CHIAMA I FASANESI A VISITARE FASANO

Dopo il Workshop inaugurale della scorsa settimana, il secondo dal titolo “I luoghi di Fasano visitati”: domenica 23 ottobre, ore 18.00, presso il Museo della Casa alla Fasanese (ingresso via Fogazzaro). Gratuito e aperto a tutti.

Il secondo Workshop di SCIÁ è una site visit – un sopralluogo – dal titolo “I Luoghi di Fasano Visitati”. In programma domenica 23 ottobre alle ore 18.00 presso il Museo della Casa alla Fasanese (ingresso via Fogazzaro).

Il Workshop si inserisce nel contesto dei tre organizzati per il mese di ottobre: il primo, inaugurale, dal titolo “I luoghi di Fasano fotografati”, ha coinvolto i partecipanti in una Photo Challenge la cui sfida è stata fotografare i luoghi di Fasano “più vivibili”, “più versatili” e “con maggiore potenziale”. È possibile vedere il risultato della challenge sul profilo Instagram di SCIÁ, @scia_fasano: https://www.instagram.com/scia_fasano/

I Workshop sono l’occasione per scoprire cos’è una “Città dei 15 minuti”, sempre più funzionale e sempre più sostenibile; fotografando, visitando e intervistando i luoghi vissuti quotidianamente, dai quali bisogna partire per ripensare la loro vivibilità. Secondo SCIÁ occorre, quindi, cambiare il proprio punto di vista e per farlo è necessario creare rete e confrontarsi.

I 3 workshop sono gratuiti e aperti a tutti, messi a punto da SCIÀ con l’obiettivo di offrire la possibilità di sfidare, ispirare, discutere e condividere esperienze sui temi della mobilità, dello spazio pubblico, delle azioni contro il cambiamento climatico, e anche per poter vivere attivamente il proprio territorio, avendo un impatto positivo.

Per ulteriori informazioni, puoi scrivere in Direct sul profilo Instagram di SCIÁ, @scia_fasano: https://www.instagram.com/scia_fasano/