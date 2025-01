Sciopero dei lavoratori a tempo determinato PNRR del Ministero della Giustizia per l’intera giornata di domani

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Unione Europea ha voluto lanciare un segnale chiaro per il raggiungimento di alcuni obiettivi chiave nel settore della Giustizia, fra i quali il miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario.

Per tali ragioni, è stato avviato un Piano straordinario di reclutamento di personale amministrativo, in qualità di Addetto all’Ufficio Per il Processo, diretto a migliorare le prestazioni degli Uffici Giudiziari e potenziare la struttura del predetto Ufficio. L’obiettivo perseguito è l’abbattimento dell’arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti, oltre che lo svolgimento di attività di supporto ai Giudici nell’attuazione della transizione digitale della Giustizia

Il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi e il Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della Giustizia hanno rilevato, al 30.06.2024, un numero di personale in servizio pari a 8.980 unità.

Tuttavia, la manovra di bilancio 2025 prevede la stabilizzazione straordinaria di un contingente di

dedizione la sfida di questa nuova figura

Una simile previsione è del tutto inadeguata ed insufficiente rispetto alle effettive esigenze

degli uffici giudiziari, nonché al mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi raggiunti, come dimostrato dalle relazioni periodiche sull’amministrazione della Giustizia.

È nota la presa di posizione dell’ANM (con delibera all’unanimità del 14.12.2024 del Comitato Direttivo Centrale) a favore della stabilizzazione dell’intero contingente organico previsto dal PNRR per l’Ufficio Per il Processo, peraltro sostenuta dal Presidente della Corte d’Appello di Lecce e dal

Presidente dell’ANM Distrettuale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025.

In assenza di una seria e concreta prospettiva di stabilizzazione per tutti i precari della Giustizia,

gli Addetti all’Ufficio Per il Processo di Lecce e Brindisi dichiarano di aderire alla sciopero indetto per il 31 Gennaio 2025 di tutti i lavoratori precari del PNRR Giustizia.