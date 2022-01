SCIOPERO METALMECCANICI DEL 4 FEBBRAIO – ADERISCONO ANCHE FISMIC CONFSAL E UGLM

Fismic Confsal e UGLM aderiscono allo sciopero del 4 febbraio

del comparto metalmeccanico a Brindisi

Brindisi, 27 gennaio. La Fismic Confsal, insieme alla Ugl Metalmeccanici,

parteciperà attivamente allo sciopero del settore metalmeccanico, indetto dalle

OO.SS Confederali per il giorno 4 febbraio, che si terrà davanti il piazzale della

Stazione ferroviaria di Brindisi, a partire dalle ore 17:00, e si concluderà davanti

alla scalinata Virgilio di Brindisi.

Lo sciopero è volto a denunciare la desertificazione industriale che da anni sta

colpendo il territorio di Brindisi, vedendo la spada di Damocle sulla testa di molti

lavoratori minacciati da licenziamenti e ammortizzatori sociali a 0 ore. Solamente

nell’ultimo periodo, i licenziamenti sono stati un numero considerevole: 42 alla

CMC di Carovigno, 81 alla ex Gse ora DCM, a rischio i 108 della Dar in crisi

profonda (gruppo Dema), 20 alla la Processi Speciali di Brindisi; e a questi vanno

aggiunti i ridimensionamenti considerevoli della forza lavoro alla Leonardo

Elicotteri e alla Petrolchimico di Brindisi e l’incertezza occupazionale per i lavoratori

in appalto alla Enel di Cerano, oltre che alla crisi dei lavoratori della provincia di

Brindisi dipendenti Leonardo di Grottaglie, in Cigo e con una prospettiva fatta di

molte ombre e poca luce.

“La Fismic Confsal, assieme alla UglM, accolgono positivamente la decisione di

indire uno sciopero per il settore metalmeccanico – dichiara Davide Sciurti e

Damiano Flores, segretari territoriale -, fortemente colpito dalla desertificazione

industriale a favore dei siti del Nord Italia.”

“La nostra Organizzazione da sempre si batte per i diritti occupazionali dei

lavoratori – continua Sciurti – e ha sovente sollecitato iniziative unitarie per tutelare

i loro diritti. Nonostante lo sciopero del 4 febbraio sia indetto da altre OO.SS, noi

presenzieremo e innalzeremo la voce di protesta a favore di tutti i lavoratori, poiché

dinanzi a una grave crisi come quella che sta attraversando il comparto

metalmeccanico di Brindisi, serve far fronte comune e compatto, aldilà della

bandiera, per scaturire reazioni positive e di ascolto da parte della politica e delle

Aziende.”

“La protesta non deve fermarsi a Brindisi. Proponiamo una manifestazione in

Regione a Bari per coinvolgere ancor di più le massime Istituzioni Regionali, che

tra l’altro hanno preso importanti impegni a non lasciare da soli i lavoratori. la

Fismic Confsal e UglM ci sono e lottano per tutti i lavoratori, in particolar modo per

quelli del Sud, fortemente penalizzati. Il diritto all’occupazione è imprescindibile ed

essenziale. Chiediamo una politica di catalizzazione di interessi per il Mezzogiorno,

che si verifica da subito da parte dei grandi gruppi industriali e auspichiamo un’

interesse da parte della politica.” concludono i segretari territoriale Fismic Confsal,

Davide Sciurti e UglM Damiano Flores.