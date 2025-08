Sciurti (Fismic-Confsal) – Decarbonizzazione: un’opportunità per il futuro sostenibile e occupazionale

Fismic CONFSAL accoglie con favore il processo di transizione ecologica del nostro paese, che rappresenta un’importante occasione per abbracciare un futuro più green e sostenibile. Questo percorso si basa sull’utilizzo di fonti rinnovabili e produzioni industriali a basso impatto ambientale, garantendo un futuro più pulito e rispettoso dell’ambiente.

Fismic CONFSAL apprezza l’impegno del parlamentare Mauro D’Attis nel promuovere un tavolo di lavoro permanente presso il MIMIT, dedicato allo sviluppo sostenibile di Brindisi. Questo tavolo rappresenta un importante strumento per garantire un futuro prospero e sostenibile per la città e per l’intero paese.

Tuttavia, Fismic CONFSAL ritiene fondamentale accelerare la valutazione delle circa 50 proposte progettuali presentate a Invitalia, per garantire una rapida implementazione delle soluzioni più innovative e sostenibili. Una proroga del phase out di Cerano potrebbe essere utile per garantire la stabilità energetica del paese e la continuità delle imprese dell’indotto, in attesa della riconversione industriale.

Fismic CONFSAL sottolinea l’importanza di garantire certezze in tema di approvvigionamento energetico per le imprese, costruendo alternative sostenibili basate sullo sfruttamento avanzato delle fonti rinnovabili, per garantire la sicurezza energetica del paese nel lungo termine.

Davide Sciurti Fismic Confsal