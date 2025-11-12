Scomparsa a Brindisi ragazza ucraina diciassettenne. La Prefettura coordina le ricerche

Si comunica che sono attualmente in corso le ricerche della diciassettenne, di nazionalità ucraina, MENCHUK Yevheniia, allontanatasi da un istituto di formazione presso il Comune di Brindisi nella serata dello scorso 10 novembre.

Appena denunciata la scomparsa, sono state prontamente attivate le ricerche con il coinvolgimento di tutte le componenti previste dal Piano provinciale di ricerca persone scomparse.

Nella giornata di ieri, la Prefettura ha riunito la Cabina di regia con la partecipazione della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Stradale, della Polizia Locale di Brindisi, delle squadre di volontariato della protezione civile, della Croce Rossa Italiana e del Comando dei Vigili del Fuoco, per fare il punto sugli elementi informativi acquisiti e coordinare al meglio le ricerche.

La ragazza al momento dell’allontanamento indossava pantaloni di colore grigio, felpa nera, giubbino nero con tre “X” di colore bianco riportate sulla parte anteriore, scarpe ginniche di colore bianco e nero. È alta circa 1,65 mt, corporatura magra, capelli lunghi di colore castano, carnagione di colore chiaro. Ha un piercing al naso e due orecchini a forma di cerchio, di colore argento.

La Prefettura invita tutti i cittadini che possano fornire informazioni utili ad informare immediatamente le autorità competenti contattando il Numero Unico di Emergenza 112. La collaborazione della comunità è fondamentale per il successo delle operazioni di ricerca.