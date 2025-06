Scomparsa di Martellotta – Il cordoglio di Raffaele Iaia

La scomparsa di Peppino Martellotta rappresenta una perdita importante per la politica pugliese di cui era esponente illuminato ed estremamente saggio. Con lui ho condiviso mille momenti di impegno civile e politico nell’ambito della componente di sinistra di base della Democrazia Cristiana. Ma in quell’epoca la politica aveva la p maiuscola, in quanto al primo posto veniva sempre e soltanto l’interesse comune. Con lui la provincia di Brindisi ha avuto l’onore di occupare il posto di presidente della Regione Puglia e proprio quello è stato un momento di forte crescita del nostro territorio, senza privilegi determinati da distinzioni di schieramenti politici.

Un pensiero commosso va ai suoi familiari ed a quanti hanno condiviso un rapporto di profonda amicizia con Peppino.

Raffaele Iaia