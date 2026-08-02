Scomparsa di Alberto Tedesco, il cordoglio del Presidente del Consiglio regionale Matarrelli

Il presidente Toni Matarrelli esprime il più profondo cordoglio a nome suo personale e del Consiglio regionale della Puglia, per la scomparsa di Alberto Tedesco, già assessore regionale alla Sanità e senatore della Repubblica.“Con la sua scomparsa – dichiara il presidente Matarrelli – la Puglia perde una figura di primissimo piano della storia politica e istituzionale del territorio. Protagonista di un lungo e appassionato percorso, iniziato nelle fila del Partito Socialista Italiano, proseguito con ruoli di direzione politica e consolidatosi attraverso ben quattro mandati consecutivi in Consiglio regionale, Alberto Tedesco ha rappresentato un punto di riferimento per la nostra comunità”.“La vita di Alberto Tedesco è stata interamente dedicata all’impegno politico, alla costruzione del bene comune e al progresso della nostra terra – prosegue – In ogni ruolo ricoperto, sia all’interno delle istituzioni regionali, sia nel Parlamento della Repubblica o nella militanza di partito, non ha mai fatto mancare il suo contributo di idee, di visione e di contenuti per la crescita della Puglia. Fino all’ultimo, con generosità, ha messo la sua vasta esperienza e il suo sguardo acuto a disposizione dei rappresentanti degli organi di governo e della collettività”.“Mi unisco con commozione e partecipe vicinanza – conclude il presidente Matarrelli – al dolore dei familiari, dei suoi cari e di tutti gli amici che ne hanno condiviso il cammino umano e politico”.