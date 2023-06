SCOMPARSA PRESIDENTE BERLUSCONI, IL CORDOGLIO DI FORZA ITALIA PUGLIA

“Ho aperto un club di Forza Italia nel 1993. Tutta la mia storia politica è sempre stata qui, con Silvio Berlusconi Presidente. Con la sua scomparsa si crea un “prima” e un “dopo” nella storia del nostro Paese”. Così il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis. “Abbiamo -aggiunge- la consapevolezza di vivere un dolore che non andrà via e che ci porteremo dentro per sempre: con la scomparsa del nostro Presidente Berlusconi va via un pezzo di storia dell’Italia e per noi un leader straordinario che ci ha guidato fino ad oggi con saggezza e lungimiranza. Il fondatore del centrodestra in Italia, uno dei più autorevoli leader del mondo. Per noi, una persona eccezionale, dalle doti umane uniche. È stato un onore collaborare con lui e la storia lo risarcirà. Ci mancherà sempre- conclude D’Attis- ma abbiamo l’orgoglio di aver avuto un leader il cui nome è e resterà tra i grandi della Storia”.

“La Puglia piange Silvio Berlusconi e siamo distrutti dal dolore per la scomparsa del nostro Presidente, venuto a mancare questa mattina a Milano”, dichiara invece il vice vicario, il sen Dario Damiani. “Silvio Berlusconi -prosegue- amava molto la nostra regione e non aveva mai fatto mancare la sua vicinanza. I pugliesi questo lo hanno sempre capito e lo hanno ripagato con lo stesso affetto sincero, dal suo debutto sulla scena politica quasi 30 anni fa fino all’ultimo. Non tocca a noi elogiarne le straordinarie qualità di imprenditore, visionario e concreto al tempo stesso, nè i meriti politici, che fanno di lui il padre del centrodestra in Italia. A noi mancherà più di tutto l’uomo, generoso e attento, disponibile e appassionato, che ha amato l’Italia sopra ogni cosa e ha servito il suo Paese fino alla fine. Aveva ancora tanti progetti il nostro Presidente, per il Sud in particolare. A tutti noi il dovere di portarli avanti, -conclude Damiani- umilmente e con impegno, per continuare a essere degni del passato che ci ha lasciato e del futuro che immaginava”.