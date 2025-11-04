Facebook Instagram
Scomparsa avv. Annicchiarico – Il cordoglio degli avvocati del Foro di Brindisi

Gli Avvocati del Foro di Brindisi piangono la scomparsa dell’Avvocato Pasquale Annicchiarico.

La Comunità Forense esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’Avvocato Pasquale Annicchiarico, figura di altissimo prestigio professionale e umano, punto di riferimento per intere generazioni di colleghi.

Professionista esemplare, stimato per la sua competenza, il rigore etico e la dedizione alla giustizia, l’Avvocato Annicchiarico ha onorato la toga con eleganza, equilibrio e profondo senso del dovere anche come Presidente della locale Camera Penale e quale componente della Giunta Nazionale dell’Unione delle Camere Penali.

La sua lunga carriera, segnata da successi e dal costante impegno nella tutela dei diritti, lascia un’impronta indelebile nella Storia dell’Avvocatura Brindisina e Pugliese.

Gli Avvocati del Foro di Brindisi si stringono con affetto alla famiglia, condividendo il ricordo di un collega insigne, di un maestro generoso, di un uomo di grande umanità e di padre esemplare.

