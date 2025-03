Sconfitta a Sava la Brundisium Volley

I nostri ragazzi hanno combattuto con il cuore nella difficile trasferta sabato scorso contro il Sava, uscendo dal campo con un 1-3 dopo una partita intensa e combattuta.

Nonostante la sconfitta, mister Toni Ciscutti fa i complimenti ai propri ragazzi : “Sapevamo sin dall’inizio che la partita avrebbe presentato enormi difficoltà, considerando il secondo posto in classifica dei nostri avversari e il loro potenziale. Ma la squadra, mettendo in campo impegno e determinazione, ci ha creduto sino all’ultimo, anche con una qualità offensiva e di gestione palla che ha anche messo in difficoltà l’avversario.

Ora testa alle ultime due sfide della “stagione regolare”, siamo ancora in zona playoff e daremo tutto per conquistarli”.