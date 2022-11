SCONFITTA HAPPYCASA – LA CRONACA DI UNA BRUTTA PARTITA

Netta e clamorosa sconfitta della Happy Casa Brindisi, davanti al proprio pubblico, contro Pesaro per 102 a 74. Gara sempre in pugno dei marchigiani, in vantaggio ad ogni intervallo, con la Happy Casa inerme e incapace di una minima reazione. A metà gara Pesaro avanti per 52 a 34. Nella ripresa, gli ospiti hanno saputo controllare i padroni di casa e contenere il loro confusionario forcing. Alla fine il punteggio di 102 a 74 e’ molto severo nei confronti della squadra di Vitucci, che ora ripiomba nella medio bassa classifica. Miglior realizzatore Rahkman con 23 punti. Per Brindisi Burnell con 18. Domenica prossima trasferta proibitiva per i biancazzurri in casa della Vurtus Bologna.

(foto Vincenzo Tasco)