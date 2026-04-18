Scontro fra enti, Torre Guaceto ferma. Le opposizioni: subito una guida



Le forze politiche e civiche dell’area progressista di Carovigno, AVS, Italia Viva – Casa Riformista,

PD, insieme alle associazioni del territorio, tra cui Il Ponte, si sono riunite nella giornata di mercoledì

15 aprile per confrontarsi su quanto sta accadendo al Consorzio di Torre Guaceto, anche alla luce di

quanto emerso durante l’assemblea pubblica dello scorso 10 aprile.

Il quadro che emerge, anche alla luce delle numerose interlocuzioni avute in questi giorni con cittadini

e operatori del territorio, è di crescente preoccupazione di fronte alla paralisi decisionale

determinatasi a causa di uno scontro istituzionale senza precedenti tra i tre soggetti soci del Consorzio

(Comune di Carovigno, Comune di Brindisi e World Wide Fund for Nature – WWF). Una condizione

che non può più essere minimizzata e che deve essere superata nel più breve tempo possibile.

A tal fine, si ritiene necessario rivolgere un appello chiaro e non più rinviabile ai tre soci e, in modo

accorato, al sindaco Massimo Lanzilotti, affinché si riprendano immediatamente le interlocuzioni e

si esca da una fase di stallo che sta assumendo contorni sempre più gravi. La permanenza di una

situazione di vuoto istituzionale non è più sostenibile. La Riserva di Torre Guaceto è senza una guida

da nove mesi, un’anomalia amministrativa e politica che si sta protraendo ben oltre ogni limite di

tollerabilità istituzionale. Nel frattempo, restano bloccati progetti strategici, atti fondamentali di

programmazione e l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile, con il rischio concreto

del blocco di ogni attività amministrativa e finanziaria. Un’eventualità che rappresenterebbe un

fallimento collettivo non più giustificabile.

Di fronte a questo scenario, nel quale è fuori da ogni dubbio che la presidenza spetti, da statuto, al

Comune di Carovigno, appare incomprensibile la persistente indecisione nel ricercare una soluzione

condivisa. È l’unica strada percorribile, lo prevede lo statuto del Consorzio, che richiede almeno due

voti su tre per eleggere il presidente, ma lo impone soprattutto il buon senso. Non si tratta più di una

questione politica ordinaria, ma di un’emergenza amministrativa.

In nessun ruolo e in nessuna parte del mondo esistono persone insostituibili, quando si governa

nell’interesse della comunità, le soluzioni si trovano attraverso il dialogo e l’individuazione di un

nome condiviso, non imposto.

La mancanza di una guida sta producendo un danno crescente alla credibilità delle istituzioni e alla

gestione di un patrimonio ambientale e territoriale di valore assoluto.

Continuare sulla strada del muro contro muro non è fermezza: è irresponsabilità.

Ci chiediamo, con crescente allarme, quanto ancora si intenda tollerare questa condizione di

sospensione permanente e per quanto tempo si possa accettare che una delle risorse più importanti

del territorio resti ostaggio dell’indecisione e dell’incapacità di sintesi.

Carovigno non può permettersi questo stallo. E la Riserva di Torre Guaceto ancora meno.

Carovigno, 18 aprile 2026

AVS, Italia Viva – Casa Riformista, PD, il Ponte

Carovigno