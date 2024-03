Incidente stradale in via Prov.le per Lecce. Una moto che procedeva dalla direzione Lecce verso Brindisi è andata a sbattere contro una Fiat Panda che procedeva dal senso opposto e stava svoltando per Bozzano. Feriti il motociclista e il conducente dell’auto. Sul posto la polizia locale e il personale del 118.