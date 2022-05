Incidente stradale a Ceglie Messapica, sulla strada provinciale 16 per Cisternino. Due autovetture si sono scontrate frontalmente. Nel terribile impatto due persone sono rimaste ferite e per una di loro è stato necessario l’iuntervento dei vigili del fuoco in quanto era rimasta incastrata tra le lamiere.

Sul posto il 118 e la polizia locale di Ceglie.