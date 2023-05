Incidente stradale sulla circonvallazione di Brindisi, sulla corsia in direzione nord. L’autista di un mezzo mpesante ha perso il controllo del mezzo a causa dello scoppio di un pneumatico ed è andato a battere contro il guard rail in cemento. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul psoto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha gestito un grave rallentamentod el traffico automobilistico