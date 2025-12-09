“Scoprire Olga Leutrum”, incontro di studio, venerdì 12 dicembre a Palazzo Granafei Nervegna

Quando il suo “Court & Diplomacy in Austria and Germany: What I Know”, opera autobiografica di memorie sulla vita di corte e la diplomazia nell’Europa centrale, fu pubblicato nel 1918 si aprì un angolo di visuale particolare su tanti argomenti della storia europea. Ora, sempre grazie alla contessa Olga Leutrum (1880-1960), ungherese da parte di padre e russa da parte materna, si riuscirà a comprendere meglio quel mondo, leggendolo attraverso la sua corrispondenza epistolare, perché secondo la prospettiva femminile, quegli scritti forniscono informazioni importanti sul contesto socio-culturale internazionale del tempo e presentano uno spaccato intimo dell’animo tormentato della contessa.

Dunque “Scoprire Olga Leutrum”, è il tema dell’incontro culturale previsto venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 17:30, presso la Sala Università di Palazzo Granafei-Nervegna, durante il quale saranno resi noti e approfonditi alcuni aspetti della vita e dei testi della contessa perché le sue lettere, ancora inedite e in corso di pubblicazione, sono custodite presso la Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo” di Brindisi.

A introdurre l’incontro ci saranno il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna; la Rettrice dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello; la referente per Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, Giovanna Bino; la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi, Ernestina Sicilia; la Presidente FIDAPA BPW Italy – sezione di Lecce, Miryan De Pascalis, mentre ad entrare nel vivo del tema ci saranno Alessandro Capone (Università del Salento), che presenterà il progetto in cui si iscrive la scoperta e lo studio delle lettere di Olga; Katiuscia Di Rocco (direttrice della Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo” di Brindisi), che traccerà un profilo della contessa Leutrum, e Marcella Leopizzi (Università del Salento), che presenterà le lettere scritte in francese da Olga.

Nel corso dell’incontro sono previsti interventi musicali della Maestra Isabella Benone.