Scorre sangue nel Brindisino. Ferito un 50enne

Agguato a Francavilla Fontana. Ferito ieri sera un 50enne nei pressi di un bar alla periferia della città. Le sue condizioni non sono gravi. Si tratta dell’ennesima sparatoria nel brindisino.

Ennesima sparatoria nel Brindisino. Nella tarda serata di ieri un uomo di 50 anni è stato raggiunto da un proiettile alla spalla, al collo e al mento mentre si trovava nei pressi di un bar situato in via Savoia, nella zona periferica di Francavilla Fontana. Con lui si trovavano un amico e il figlio di 12 anni. La sparatoria è avvenuta intorno alle 22, quando alcune persone erano ancora in strada. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, i colpi sarebbero partiti da una Lancia Y con a bordo almeno due persone. Il veicolo, ritenuto di provenienza furtiva, è stato ritrovato poco dopo in fiamme lungo la strada provinciale che collega Francavilla a Ostuni. Gli investigatori della compagnia locale stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato e di chiarire il movente, che al momento resta oscuro. Tuttavia, la modalità dell’azione lascia pensare a un regolamento di conti.

Nell’ultimo mese si sono verificati ben quattro episodi dello stesso tenore. Lo scorso 13 giugno, sempre nel territorio di Francavilla Fontana, un uomo è stato gambizzato a seguito di una discussione scaturita da un furto sventato, in un campo coltivato. Appena 24 ore prima, nella zona industriale della Città degli imperiali, era stato ucciso il brigadiere Carlo Legrottaglie, a seguito di un conflitto a fuoco con dei malviventi.